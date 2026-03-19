Middle East Energy Crisis: ईरान युद्ध से ऊर्जा संकट, पाकिस्तान-बांग्लादेश का बुरा हाल, भारत के पास क्या है ऑप्शन?

ईरान युद्ध के चलते भारत भी ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। यदि कतर में गैस उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहता है, तो इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। ऐसे में भारत को अन्य स्रोतों से महंगी गैस खरीदनी पड़ सकती है, जिससे घरेलू रसोई गैस (LPG) की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के कारण भारत के कुछ गैस टैंकर समुद्र में फंसे हुए हैं, जिससे सप्लाई पर दबाव और बढ़ गया है। पश्चिम एशिया का संकट भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है।