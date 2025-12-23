दुनिया से ‘पिछड़ा’ सुपरपॉवर: अमेरिका की घड़ियां हुईं 4.8 माइक्रोसेकंड स्लो, जानें इसका आपके मोबाइल और वॉलेट पर क्या होगा असर

America atomic clock failure: दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला अमेरिका खुद समय की दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया है। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है, जिसने वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका का आधिकारिक समय दुनिया के मानक समय (America atomic clock failure) से 4.8 माइक्रोसेकंड पीछे (US Time Lag) हो गया है। सुनने में यह पलक झपकने से भी हजार गुना कम समय लगता है, लेकिन डिजिटल युग में यह एक बड़ा 'टाइम बम' साबित हो सकता है। इस पूरी गड़बड़ी की शुरुआत कोलोराडो के बोल्डर (Boulder) स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी (NIST) से हुई है। दरअसल, कोलोराडो (NIST Boulder Colorado) में आए भीषण तूफान के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी। एहतियातन ग्रिड बंद किए गए, लेकिन इस दौरान NIST का बैकअप सिस्टम (जनरेटर) भी जवाब दे गया। इसी केंद्र में वह 'एटॉमिक क्लॉक' (परमाणु घड़ी) है, जो पूरे अमेरिका के लिए सटीक समय तय करती है। जैसे ही सिस्टम का तालमेल बिगड़ा(Atomic Clock Failure), अमेरिका का समय वैश्विक घड़ियों से कट गया और पीछे रह गया।