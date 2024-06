अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर किया बड़ा हमला, लाल सागर पर बरसाए बम, आतंकी संगठन में मची तबाही

हूती के प्रवक्ता बोले-हमने अमेरिका को टक्कर दी इस पर हूती विद्रोहियों (Houthis Rebel) के सैन्य प्रवक्ता याह्या साड़ी ने कहा कि यमन की सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले हूती विद्रोहियों ने अरब सागर में वर्बेना के साथ-साथ लाल सागर (Red Sea) में सीगार्डियन और एथिना को निशाना बनाया है। उन्होंने अमेरिका के हमले का जवाब भी नहीं दिया है। इधर US सेंट्रल कमांड (US Central Command) ने कहा कि सेना ने हूती विद्रोहियों के पलाऊ के झंडे वाले वर्बेना मालवाहक जहाज पर बम बरसा कर हमला किया गया जिससे वहां आग लग गई थी और चालक समेत कई हूती विद्रोही घायल हो गए। (USA Attacked on Houthis) कमांड ने ये भी बताया कि विद्रोहियों ने यमन के हूती नियंत्रित क्षेत्र से जो दो एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों (Ballistic Missile) को लाल सागर में लॉन्च किया था उन्हें सेना नष्ट करने में नाकाम रही थी।

फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाल सागर पर विद्रोह बता दें कि हूती विद्रोहियों ने गाजा में इजरायली हमले में (Israel-Hamas War) फिलिस्तीनिय़ों का समर्थन दिखाने के लिए लाल सागर पर पश्चिमी देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था जो अभी भी जारी है। जिसके बाद अमेरिका ने हूतियों का अड्डा बन चुके इस लाल सागर पर कार्रवाई का फैसला लिया। इस हमले के जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन (Britain) ने हौथी (हूती विद्रोही) ठिकानों पर हमले किए हैं। क्योंकि हूती विद्रोहियों ने वैश्विक शिपिंग को बाधित कर दिया है, जिससे कंपनियों को दक्षिणी अफ्रीका के आसपास लंबी और ज्यादा महंगी यात्राओं पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे ये आशंका भी पैदा हो गई है कि गाजा युद्ध – जिसमें स्थानीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 37,000 से अधिक लोग मारे गए हैं – फैल सकता है और मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है।