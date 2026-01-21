ट्रंप जा रहे थे दावोस, आसमान में ही विमान में आई खराबी और…

जानकारी के अनुसार एयर फोर्स वन विमान में आसमान में ही तकनीकी खराबी आ गई। इसी वजह से उसे वापस जॉइंट बेस एंड्रयूज लौटना पड़ा। हालांकि इस वजह से आपातकाल की घोषणा नहीं हुई और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की। विमान में ट्रंप समेत सभी लोग भी सुरक्षित रहे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट (Karoline Leavitt) ने बताया कि उड़ान के दौरान चालक दल को पता चला कि विमान को सावधानी के तौर पर वापस मोड़ा गया। विमान में सवार एक पत्रकार के अनुसार उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर फोर्स वन विमान के प्रेस केबिन की बत्तियाँ बुझ गई।