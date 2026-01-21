21 जनवरी 2026,

बुधवार

विदेश

ट्रंप जा रहे थे दावोस, आसमान में ही विमान में आई खराबी और…

दावोस जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एयर फोर्स वन विमान में आसमान में ही तकनीकी खराबी आ गई। उसके बाद ट्रंप को वापस अमेरिका लौटना पड़ा।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 21, 2026

Donald Trump on Air Force One

Donald Trump on Air Force One (Photo- Bloomberg)

स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) के दावोस (Davos) में चल रहे विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) में शामिल होने के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी रवाना हुए। एयर फोर्स वन (Air Force One) विमान में सवार होकर ट्रंप ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ देर बाद ही आसमान में कुछ ऐसा हुआ कि एयर फोर्स वन विमान को अमेरिका के जॉइंट बेस एंड्रयूज वापस लौटना पड़ा।

आसमान में ही आई विमान में तकनीकी खराबी

जानकारी के अनुसार एयर फोर्स वन विमान में आसमान में ही तकनीकी खराबी आ गई। इसी वजह से उसे वापस जॉइंट बेस एंड्रयूज लौटना पड़ा। हालांकि इस वजह से आपातकाल की घोषणा नहीं हुई और विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की। विमान में ट्रंप समेत सभी लोग भी सुरक्षित रहे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट (Karoline Leavitt) ने बताया कि उड़ान के दौरान चालक दल को पता चला कि विमान को सावधानी के तौर पर वापस मोड़ा गया। विमान में सवार एक पत्रकार के अनुसार उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एयर फोर्स वन विमान के प्रेस केबिन की बत्तियाँ बुझ गई।

करीब दो घंटे टली यात्रा

एयर फोर्स वन विमान में तकनीकी खराबी के बावजूद ट्रंप ने दावोस जाने के प्लान को रद्द नहीं किया। हालांकि उनकी यात्रा करीब दो घंटे तक टली ज़रूर, लेकिन उसके बाद वह दावोस के लिए रवाना हो गए, जहाँ वह अन्य ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात करेंगे।

डोनाल्ड ट्रम्प

world news

World News in Hindi

Updated on:

21 Jan 2026 12:35 pm

Published on:

21 Jan 2026 11:55 am

Hindi News / World / ट्रंप जा रहे थे दावोस, आसमान में ही विमान में आई खराबी और…

