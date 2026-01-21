‘मां शादीशुदा बेटे को अपने साथ सुलाती है’… पाकिस्तान की डॉक्टर ने बताई शॉकिंग सच्चाई

डॉक्टर का कहना है कि उन्हें लोगों की सोच पर ताज्जुब होता है। उनकी बातें सुनकर समझ आता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं ने उन्हें इस समस्या के बारे में बताया है। इन महिलाओं को अपने पति के साथ समय गुजारने का मौका नहीं मिलता, इस वजह से वह तनाव और अवसाद की चपेट में आ जाती हैं। पति नौकरी आदि के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहते हैं। साल में मुश्किल से कुछ दिनों के लिए ही वापस आना होता है और वो समय भी सास बहू से छीन लेती हैं। उन्हें पति से दूर कर दिया जाता है, सास पूरे समय अपने बेटे के साथ रहती है। यहां तक उन्हें अपने साथ ही सुलाती हैं।