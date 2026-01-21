‘मां शादीशुदा बेटे को अपने साथ सुलाती है’… पाकिस्तान की डॉक्टर ने बताई शॉकिंग सच्चाई

पाकिस्तान की इस सच्चाई से सभी को हैरान कर दिया है। (PC: Ai)
Pakistan viral podcast controversy: पाकिस्तान में कट्टरता और नेताओं की मूर्खता से जुड़ी खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब जो खबर सामने आई है, वो पड़ोसी का एक अलग ही चेहरा पेश करती है। एक पाकिस्तानी डॉक्टर ने बताया है कि जब मुल्क से बाहर गए पुरुष वापस लौटते हैं, तो उनकी मां उन्हें अपने साथ सुलाती हैं। जबकि पत्नी को अलग कमरे में सोने को कहा जाता है। इस सनसनीखेज खुलासे ने पॉडकास्ट होस्ट करने वाली महिला को भी हैरत में डाल दिया।
पॉडकास्ट में महिला डॉक्टर ने बताया कि उनकी कई मरीजों ने यह शिकायत की है कि जब उनके पति पाकिस्तान लौटते हैं, तो सास उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़तीं। यहां तक कि वो उन्हें अपने साथ ही सुलाती हैं। जबकि पत्नी को अलग रूम में सोने को कहा जाता है। डॉक्टर ने कहा - कई महिलाओं ने मुझे बताया कि उनके पति पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। जब वह वापस लौटते हैं, तो जितने भी दिन तक वह रहते हैं, सास उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। वह अपने बेटे को अपने साथ ही सुलाती हैं और वाइफ को अकेले रहने को मजबूर किया जाता है।
महिला डॉक्टर ने कहा कि सास का तर्क होता है कि उनका बेटा इतने लंबे समय बाद आया है, इसलिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकतीं। लेकिन वाइफ की फीलिंग के बारे में कोई नहीं सोचता। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार मां अपने बेटे-बहू के बीच में भी सो जाती हैं। डॉक्टर ने कहा कि मेरी एक पेशेंट ने बताया कि उसकी सास पति-पत्नी को अकेला नहीं छोड़तीं। जब वह बेडरूम में सोने जाते हैं, तो सास भी आ जाती हैं और हमारे बीच में सो जाती हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर पॉडकास्ट की होस्ट भी हैरान रह गई। उसे भी यकीन नहीं हुआ कि पाकिस्तान में यह सब भी होता है।
डॉक्टर का कहना है कि उन्हें लोगों की सोच पर ताज्जुब होता है। उनकी बातें सुनकर समझ आता है कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कई महिलाओं ने उन्हें इस समस्या के बारे में बताया है। इन महिलाओं को अपने पति के साथ समय गुजारने का मौका नहीं मिलता, इस वजह से वह तनाव और अवसाद की चपेट में आ जाती हैं। पति नौकरी आदि के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहते हैं। साल में मुश्किल से कुछ दिनों के लिए ही वापस आना होता है और वो समय भी सास बहू से छीन लेती हैं। उन्हें पति से दूर कर दिया जाता है, सास पूरे समय अपने बेटे के साथ रहती है। यहां तक उन्हें अपने साथ ही सुलाती हैं।
यह पॉडकास्ट वायरल हो गया है और लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि पाकिस्तान में यह सब हो सकता है, इसमें को आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि यह केवल एक देश की बात नहीं है। एक दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है - वाह पाकिस्तान, जिन्ना का सपना।
