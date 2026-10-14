अमेरिका में ट्रंप से नाराज किसानों को चीन ने कर दिया खुश, खरीदने जा रहा 65 लाख टन सोयाबीन

चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन आयातक है। उसकी खरीद रुकने से अमेरिकी किसान परेशान थे। अब सरकारी स्तर पर खरीद शुरू होना कीमतों को सहारा दे सकता है। निजी क्रशर अभी भी सतर्क हैं, लेकिन सरकारी सौदों से बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। सूत्रों का कहना है कि आगे और खरीद हो सकती है।