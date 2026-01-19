अमेरिका में भारतीय डॉक्टर गिरफ्तार, डायपर बदलते वक्त नवजात से क्रूरता का आरोप, 10 हड्डियां टूटीं

उन्होंने कबूल किया कि ऐसा करते समय वे जानते थे कि बच्चे को बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि वह जोर-जोर से रोता था। पुलिस का मानना है कि डॉ. गौड़ा भली-भांति जानते थे कि नवजात की छाती पर दबाव डालने के क्या परिणाम हो सकते हैं। उन पर जघन्य हमला और बच्चों को खतरे में डालने जैसी 6 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।