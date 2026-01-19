अमेरिका में भारतीय डॉक्टर गिरफ्तार, डायपर बदलते वक्त नवजात से क्रूरता का आरोप, 10 हड्डियां टूटीं

प्रतीकात्मक तस्वीर
Ohio child abuse case: अमेरिका के टोलेडो में एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भारतीय मूल के 31 वर्षीय चिकित्सक डॉ. हनुमान गौड़ा को अपने ही 10 हफ्ते के बेटे के साथ क्रूरता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
घटना का खुलासा तब हुआ जब 4 जनवरी को डॉ. गौड़ा खुद बच्चे को दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लेकर पहुंचे। मेडिकल जांच में बच्चे के शरीर के विभिन्न हिस्सों में 10 हड्डियां टूटी हुई मिलीं। डॉक्टरों ने इसे 'नॉन-एक्सीडेंटल ट्रॉमा' (जानबूझकर पहुंचाई गई चोट) करार देते हुए पुलिस को सूचित किया।
मामले में मोड़ तब आया जब डॉ. गौड़ा ने पुलिस को दिखाया कि वे बच्चे का डायपर कैसे बदलते थे। उन्होंने स्वीकार किया कि डायपर बदलते समय वे बच्चे को स्थिर रखने के लिए उसकी छाती को हाथ से दबाते थे और उसके हाथों को पूरी ताकत से पकड़ते थे।
उन्होंने कबूल किया कि ऐसा करते समय वे जानते थे कि बच्चे को बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि वह जोर-जोर से रोता था। पुलिस का मानना है कि डॉ. गौड़ा भली-भांति जानते थे कि नवजात की छाती पर दबाव डालने के क्या परिणाम हो सकते हैं। उन पर जघन्य हमला और बच्चों को खतरे में डालने जैसी 6 गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग