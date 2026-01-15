US-Iran Tension: ईरान पर किन हथियारों से हमला बोलेगा अमेरिका, सामने आई बड़ी जानकारी

एनालिस्ट्स ने कहा कि पिछले साल गर्मियों में न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी हमले में B-2 बॉम्बर सबसे आगे थे, लेकिन इस बार दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। IRGC हेडक्वार्टर और बेस पर हमले के लिए टोमाहॉक क्रूज मिसाइल उपयोग में लाई जा सकती हैं। टॉमहॉक मिसाइलें बेहद सटीक हैं और इन्हें ईरानी तटों से काफी दूरी पर मौजूद अमेरिकी पनडुब्बियों और जहाजों से दागा जा सकता है। इसमें अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का खतरा कम हो जाएगा। इसके अलावा, जॉइंट एयर-टू-सरफेस स्टैंडऑफ मिसाइल (JASSM) से भी हमला बोला जा सकता है। 1,000 पाउंड वजनी वॉरहेड ले जाने में सक्षम ये मिसाइल 620 मील (1,000 किलोमीटर) तक की रेंज को कवर करती है। JASSM को भी ईरानी तटों से काफी दूर से अमेरिकी वायु सेना के जेट विमानों से दागा जा सकता है। एक्स्पर्ट्स का मानना है कि इसके अलावा अमेरिका ईरान पर ड्रोन हमला भी कर सकता है। इसके पास कई अत्याधुनिक ड्रोन हैं, जो दुश्मन को बड़ा जख्म देने की क्षमता रखते हैं।