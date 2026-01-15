आतंकियों की नई पीढ़ी तैयार करने में जुटा ISI, फिर एक्टिव हुआ मरकज-ए-तैयबा

पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की देखरेख में बहावलपुर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के सेकंड जनरेशन कमांडरों की एक गुप्त बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया कि पुराने सरगनाओं की जगह नई पीढ़ी को आगे लाया जाएगा। ताकि आतंक को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जारी रखा जा सके। सूत्रों का दावा है कि ISI भारी फंडिंग दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट किए गए कैंपों को पुनर्निर्माण के बाद बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान में फिर से पनप रहे आतंक के खेल को लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और निगरानी बढ़ा दी गई है।