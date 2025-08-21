“अमेरिका को भारत की दोस्ती की ज़रूरत” – निक्की हेली

निक्की ने अमेरिका के लिए भारत के महत्व के बारे में बात करते हुए कहा, "अमेरिका को अपनी महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से दूर ले जाने में मदद करने के लिए भारत अत्यंत महत्वपूर्ण है। कपड़ा, सस्ते फोन और सौर पैनल जैसे उत्पादों का, जिनका उत्पादन अमेरिका में शीघ्रता से या कुशलता से नहीं किया जा सकता, चीन जैसे पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता के मामले में भारत अकेला देश है। अमेरिका, इज़रायल और अन्य अमेरिकी सहयोगियों के साथ भारत के बढ़ते सैन्य संबंध इसे फ्री वर्ल्ड की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति और अमेरिकी रक्षा उपकरणों एवं सहयोग के लिए एक तेज़ी से बढ़ता बाज़ार बनाते हैं। चीन के महत्वपूर्ण व्यापार और ऊर्जा प्रवाह के केंद्र में भारत का स्थान किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में चीन के विकल्पों को जटिल बना सकता है।"