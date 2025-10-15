अमेरिका के फिर बदले सुर, चीन के खिलाफ चाहता है भारत का साथ

टैरिफ मामले पर भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के संबंधों में पिछले कुछ समय में दरार पड़ी है। इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने समय-समय पर भारत को रूस (Russia) से तेल न खरीदने की भी धमकी दी। हालांकि भारत पर इन धमकियों का कोई असर नहीं पड़ा। अमेरिका के रुख से भारत और चीन (China) में नज़दीकियाँ बढ़ गई, जिससे ट्रंप को भी झटका लगा। इसी वजह से ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में कई बार भारत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की तारीफ भी की है। अब एक मुद्दे पर अमेरिका के सुर फिर बदल गए हैं।