ट्रक ड्राइवर्स को वर्कर वीज़ा देने पर अमेरिका ने लगाई रोक

12 अगस्त को अमेरिका में एक भारतीय शख्स की गलती से 3 लोगों की जान चली गई थी। दरअसल फ्लोरिडा के टर्नपाइक पर भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने हाईवे पर गैरकानूनी यू-टर्न लिया, जिससे उसके ट्रक से एक मिनीवैन की टक्कर हो गई। इससे कार में सवार तीनों लोगों की मौत हो गई परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा फ्लोरिडा के सेंट लूसी काउंटी में हुआ। जानकारी के अनुसार हरजिंदर सिंह ने 2018 में मैक्सिको बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था। उसे तीन लोगों की व्हीकल से हत्या के आरोप में 16 अगस्त को कैलिफोर्निया के स्टॉक्टन में गिरफ्तार किया और अब डिपोर्ट किया जाएगा। हरजिंदर के पास कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन से कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस था, लेकिन अमेरिकी परिवहन विभाग के अनुसार हरजिंदर, अंग्रेजी भाषा दक्षता और सड़क संकेतों के टेस्ट में बुरी तरह असफल रहा था और उसने 12 में से सिर्फ 2 सवालों के सही जवाब दिए थे।