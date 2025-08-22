Patrika LogoSwitch to English

ट्रक ड्राइवर्स को वर्कर वीज़ा देने पर अमेरिका ने लगाई रोक

अमेरिका में अब ट्रक ड्राइवर्स को वर्कर वीज़ा देने पर रोक लगा दी गई है। क्या है इसकी वजह? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 22, 2025

US Visa
US Visa (Representational Photo)

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के फिर से अमेरिका (United States Of America) का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही देश में वीज़ा के नियम पहले की तुलना में ज़्यादा सख्त हो गए हैं। अब अमेरिकी वीज़ा जारी करने से पहले काफी जांच की जाती है और इसकी प्रक्रिया भी पहले से जटिल हो गई है। कुछ देशों के नागरिकों को तो अमेरिका ने 'नो वीज़ा' लिस्ट में डाल दिया है। अब अमेरिका में वीज़ा से जुड़ा एक और नियम सामने आया है, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) ने दी है।

ट्रक ड्राइवर्स को वर्कर वीज़ा देने पर अमेरिका ने लगाई रोक

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "हम तत्काल प्रभाव से कमर्शियल ट्रक ड्राइवर्स के लिए सभी प्रकार के वर्कर वीज़ा जारी करने पर रोक लगा रहे हैं। अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर ट्रक चलाने वाले विदेशी चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी लोगों के जीवन को खतरे में डाल रही है और अमेरिकी ट्रक चालकों की आजीविका को प्रभावित कर रही है।"

कुछ दिन पहले ही भारतीय शख्स की गलती से गई थी 3 लोगों की जान

12 अगस्त को अमेरिका में एक भारतीय शख्स की गलती से 3 लोगों की जान चली गई थी। दरअसल फ्लोरिडा के टर्नपाइक पर भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह ने हाईवे पर गैरकानूनी यू-टर्न लिया, जिससे उसके ट्रक से एक मिनीवैन की टक्कर हो गई। इससे कार में सवार तीनों लोगों की मौत हो गई परिणामस्वरूप तीन लोगों की मौत हो गई। यह हादसा फ्लोरिडा के सेंट लूसी काउंटी में हुआ। जानकारी के अनुसार हरजिंदर सिंह ने 2018 में मैक्सिको बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश किया था। उसे तीन लोगों की व्हीकल से हत्या के आरोप में 16 अगस्त को कैलिफोर्निया के स्टॉक्टन में गिरफ्तार किया और अब डिपोर्ट किया जाएगा। हरजिंदर के पास कैलिफोर्निया और वॉशिंगटन से कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस था, लेकिन अमेरिकी परिवहन विभाग के अनुसार हरजिंदर, अंग्रेजी भाषा दक्षता और सड़क संकेतों के टेस्ट में बुरी तरह असफल रहा था और उसने 12 में से सिर्फ 2 सवालों के सही जवाब दिए थे।

