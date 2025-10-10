अमेरिका अपने 200 सैनिकों को भेजेगा इज़रायल, गाज़ा युद्धविराम में करेंगे मदद

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच अब युद्धविराम हो गया है। हमास के वार्ताकार ने बताया कि अमेरिका (United States Of America) के मध्यस्थों की तरफ से गाज़ा युद्ध (Gaza War) खत्म होने का आश्वासन दिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति के बाद युद्ध अब खत्म हो गया है और फिलिस्तीनी भी इस युद्धविराम का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच अमेरिका (United States Of America) ने एक बड़ा फैसला लिया है।