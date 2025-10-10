Patrika LogoSwitch to English

अमेरिका अपने 200 सैनिकों को भेजेगा इज़रायल, गाज़ा युद्धविराम में करेंगे मदद

Ceasefire In Gaza: अमेरिका ने अपने 200 सैनिकों को इज़रायल भेजने का फैसला लिया है। क्या है इसकी वजह? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 10, 2025

American troops

American troops (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच अब युद्धविराम हो गया है। हमास के वार्ताकार ने बताया कि अमेरिका (United States Of America) के मध्यस्थों की तरफ से गाज़ा युद्ध (Gaza War) खत्म होने का आश्वासन दिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से बंधकों और कैदियों की रिहाई पर सहमति के बाद युद्ध अब खत्म हो गया है और फिलिस्तीनी भी इस युद्धविराम का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच अमेरिका (United States Of America) ने एक बड़ा फैसला लिया है।

अमेरिका अपने 200 सैनिकों को भेजेगा इज़रायल

गाज़ा में युद्ध को खत्म कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की अहम भूमिका रही है। इसी बीच अमेरिकी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अमेरिका अपने 200 सैनिकों को इज़रायल भेजेगा।

गाज़ा युद्धविराम में करेंगे मदद अमेरिकी सैनिक

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार वो, सहयोगी देशों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों की एक टीम के तहत, गाज़ा में युद्धविराम में मदद और निगरानी करने के लिए अपने 200 सैनिक भेज रहा है। इसके लिए इज़रायल में एक 'नागरिक-सैन्य समन्वय केंद्र' भी स्थापित किया जाएगा जो 2 साल से युद्धग्रस्त क्षेत्र में मानवीय सहायता के साथ-साथ रसद और सुरक्षा सहायता के प्रवाह को सुगम बनाने में मदद करेगा।

अमेरिकी सैनिक करेंगे सुनिश्चित कि...

अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इज़रायल में अमेरिकी सैनिक इस बात का भी ध्यान रखेंगे की दोनों पक्षों की तरफ से युद्धविराम की शर्तों का पालन हो। साथ ही गाज़ा में नागरिकों की सरकार के गठन में भी अमेरिकी सैनिक मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसमें हमास की कोई भूमिका न हो, जिससे क्षेत्र में शांति बनी रहे।

Updated on:

10 Oct 2025 12:56 pm

Published on:

10 Oct 2025 12:49 pm

Hindi News / World / अमेरिका अपने 200 सैनिकों को भेजेगा इज़रायल, गाज़ा युद्धविराम में करेंगे मदद

बड़ी खबरें

विदेश

