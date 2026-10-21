अमेरिकी संसद उम्मीदवार सहित 70 से ज्यादा लोगों को इजराइली फौज ने पकड़ा, क्या है पूरा मामला?

इजराइली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक उनकी सही जगह या आगे की कार्रवाई की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सिर्फ किसानों की मदद कर रहे थे। फसल के मौसम में ऐसे कई कार्यक्रम होते रहते हैं जहां बाहर के लोग भी शामिल होते हैं।