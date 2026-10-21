21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिकी संसद उम्मीदवार सहित 70 से ज्यादा लोगों को इजराइली फौज ने पकड़ा, क्या है पूरा मामला?

Brad Lander detained: इजराइली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक के हूसान गांव में जैतून की फसल काटते अमेरिकी संसद उम्मीदवार ब्रैड लैंडर समेत 70 से अधिक कार्यकर्ताओं और किसानों को हिरासत में लिया। पूरा मामला जानें।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 21, 2026

US News

हिरासत में अमेरिकी संसद उम्मीदवार ब्रैड लैंडर। (फोटो- X/@bradlander)

इजराइली सुरक्षा बलों ने अमेरकी संसद चुनाव के उम्मीदवार सहित 70 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। इजराइली फौज ने वेस्ट बैंक के एक गांव में जैतून की फसल काटने के दौरान इन लोगों को घेर लिया।

यह घटना हूसान गांव में हुई, जो बेथलहम के पश्चिम में स्थित है। पकड़े गए अमेरिकी संसद उम्मीदवार सहित सभी लोग स्थानीय किसानों और इजराइल कार्यकर्ता के साथ मिलकर फसल काट रहे थे। इस बीच, अचानक सुरक्षा बल पहुंचे और कई लोगों को हिरासत में ले लिया।

अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार यह अपराध

ब्रैड लैंडर नाम के इस अमेरिकी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने हिरासत के दौरान इजराइली अखबार हारेत्ज से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा- उन्हें हिरासत में लिया जाना अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार अपराध है। जैतून की फसल काटना किसी भी कानून के अनुसार अपराध नहीं है जो मुझे पता हो।

लैंडर न्यूयॉर्क से जुड़े राजनीतिक चेहरे हैं और अमेरिकी संसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। घटना में करीब 45 विदेशी कार्यकर्ता और 25 इजराइली कार्यकर्ता शामिल थे।

अज्ञात जगह पर सभी को ले जाया गया

ये इजरायली कार्यकर्ता टी’रुआ नाम के संगठन से जुड़े हैं। यह न्यूयॉर्क स्थित एक यहूदी धार्मिक संगठन है जो मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करता है। साथ में स्थानीय फिलिस्तीनी किसान भी थे जो अपनी फसल काट रहे थे।

बता दें कि वेस्ट बैंक में जैतून की फसल हर साल एक बड़ी आजीविका का साधन होती है। कई बार इन इलाकों में फसल के दौरान तनाव बढ़ जाता है। हिरासत में लिए गए लोगों को बसों में बिठाकर अज्ञात जगह ले जाया गया है।

इजराइली मीडिया ने क्या कहा?

इजराइली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी तक उनकी सही जगह या आगे की कार्रवाई की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे सिर्फ किसानों की मदद कर रहे थे। फसल के मौसम में ऐसे कई कार्यक्रम होते रहते हैं जहां बाहर के लोग भी शामिल होते हैं।

बता दें कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते लंबे समय से मजबूत माने जाते हैं। ऐसे में एक अमेरिकी उम्मीदवार की हिरासत राजनीतिक चर्चा को बढ़ा सकती है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

21 Oct 2026 04:37 pm

Published on:

21 Oct 2026 04:37 pm

Hindi News / World / अमेरिकी संसद उम्मीदवार सहित 70 से ज्यादा लोगों को इजराइली फौज ने पकड़ा, क्या है पूरा मामला?

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ईरान की अमेरिका को दो टूक, ‘धमकी देकर बातचीत नहीं हो सकती’, राष्ट्रपति पेजेशकियन ने कही बड़ी बात

Iran President Warning to Donald Trump
विदेश

किम जोंग उन की बहन ने सीमा पर संभाला मोर्चा, दक्षिण कोरिया को दी चेतावनी

Kim Yo-jong
विदेश

ट्रंप पुतिन की डील का दिखा असर, अमेरिका को 40 हजार टन डीजल भेजेगा रूस, 22 अक्टूबर को रवाना होगा पहला टैंकर

US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin
विदेश

सऊदी के पवित्र ‘मदीना’ पर फिर ड्रोन अटैक, ईरान समर्थित हूतियों ने हमले से किया इनकार

Houthi Rebel
विदेश

ओमान के पास तेल टैंकर में फिर लगी आग, ईरान का 24 घंटे में तीन जहाजों पर हमले का दावा

Strait of Hormuz explosions
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.