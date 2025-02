चीन पर अमेरिकी टैरिफ का भारत को कैसे हो सकता है फायदा? आसान पॉइंट्स में समझें

US Tariff On China Can Benefit India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है, जिसमें चीन पर भी टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका के इस फैसले से भारत को फायदा हो सकता है। कैसे? आइए आसान पॉइंट्स में समझते हैं।