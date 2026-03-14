Iran-Israel War: बम मिसाइलों की बौछार से खड़ी हो गई नई मुसीबत, एसिड रेन को लेकर चेतावनी, कार्बन उत्सजर्न 3.3 करोड़ मीट्रिक टन पहुंचा

रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार लगातार जारी हमलों के कारण ईरान में बेहद घातक और एसिड रेन फिर से हो सकती है। यह चेतावनी गाजा-इजरायल संघर्ष को लेकर आए एक शोध के बाद आई है। इस शोध के अनुसार गाजा में इजरायली हमलों के बाद वहां 3.3 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन हुआ है। यह उत्सर्जन 76 लाख कारों के एक साल में निकलने वाले धुएं के बरारबर है। वहीं ईरान में जारी संघर्ष का दायरा तो और भी बड़ा है।