21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के परमाणु केंद्र पर अमेरिका का जोरदार हमला, बुरी तरह तबाह होने से बाल-बाल बची दुनिया? मचा हड़कंप!

US-Iran War: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के परमाणु केंद्र नतांज पर अमेरिका और इजरायल ने जोरदार अटैक किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 21, 2026

Natanz nuclear facility strike

अमेरिका-इजरायल का ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर जोरदार अटैक (सोर्स: Argonaut एक्स स्क्रीनशॉट)

US-Iran War Update: मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए ताजा हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट की मानें तो धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हमले से किसी भी तरह का रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ और आसपास रहने वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।

रेडिएशन का रिसाव हो जाता तो… दुनिया के लिए बुरी खबर

ईरानी मीडिया के मुताबिक, नतांज परमाणु केंद्र पहले भी कई बार निशाने पर रहा। इसे अमेरिका ने कई बार निशाना बनाया। साल 2025 से अब तक इस सेंटर पर लगातार हमले हुए हैं।

ऐसे में अब ईरान सरकार इसे अमेरिका और इजरायल की रणनीति का हिस्सा बता रही है, जिसके जरिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक हुए हमलों में पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन लगातार बढ़ती ऐसी घटनाएं क्षेत्र में अस्थिरता और चिंता को जरूर बढ़ा रही हैं। यदि इन हमलों में रेडियोधर्मी पदार्थ (रेडिएशन) का रिसाव हो जाता तो यह सचमुच दुनिया के लिए बुरी खबर होती।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने की नुकसान की पुष्टि

इजरायल द्वारा जारी सैटेलाइट तस्वीरों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच एक अहम बयान सामने आया है। इन तस्वीरों में पिछले दो दिनों के दौरान अमेरिका और इजरायल की बमबारी से हुए नुकसान को दिखाया गया था। परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय एजेंसी (IAEA) ने भी ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में कुछ नुकसान की पुष्टि की है।

एजेंसी ने बताया कि ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर नतांज के अंडरग्राउंड फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट (FEP) के एंट्रेंस एरिया में नुकसान हुआ है। हालांकि, इससे कोई बड़ा खतरा नहीं है और प्लांट के बाकी हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि फिलहाल ईरान के किसी भी परमाणु केंद्र को गंभीर नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने दुनिया से शांति और संयम बनाए रखने की अपील भी की है।

ये भी पढ़ें

Get Out…ऑस्ट्रेलियाई PM को आखिर क्यों मस्जिद से निकाला गया बाहर, देखें वीडियो
विदेश
Australia Mosque Anthony Albanese Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

21 Mar 2026 04:23 pm

Published on:

21 Mar 2026 04:09 pm

Hindi News / World / ईरान के परमाणु केंद्र पर अमेरिका का जोरदार हमला, बुरी तरह तबाह होने से बाल-बाल बची दुनिया? मचा हड़कंप!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘हम ऐलान करते हैं कि…’, युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में सभी मुस्लिम दशों के सामने ईरान ने डाले हथियार, क्या कहा?

विदेश

Iran Israel War: होर्मुज स्ट्रेट को लेकर हो गई ईरान से डील! किन देशों के जहाज सुरक्षित गुजरेंगे ? आ गया बड़ा अपडेट

Irani Foreign Minister Abbas Araghchi
विदेश

ईरान को लेकर लीक हुआ ट्रंप का नया प्लान? आनन-फानन में तेहरान ने भी कर दी बड़ी घोषणा, अब क्या होगा?

US President Donald Trump
विदेश

खत्म होने वाला है ईरान-इजरायल युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया संकेत

Iran Supreme Leader death, Ali Khamenei killed, Middle East tensions, Pakistani man terror plot US,
विदेश

Taliban vs Pakistan: अफगान परिवारों की हताशा, 1.15 लाख लोग पाकिस्तान-तालिबान लड़ाई से बेघर!

pakistan airstrike in afghanistan
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.