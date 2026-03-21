ईरान के परमाणु केंद्र पर अमेरिका का जोरदार हमला, बुरी तरह तबाह होने से बाल-बाल बची दुनिया? मचा हड़कंप!

US-Iran War Update: मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए ताजा हमले ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट की मानें तो धमाकों की गूंज दूर तक सुनाई दी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हमले से किसी भी तरह का रेडिएशन रिसाव नहीं हुआ और आसपास रहने वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं।