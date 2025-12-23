अमेरिका से टैरिफ तनातनी के बीच भारत को बड़ी राहत, न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौता

India–New Zealand Seal Free Trade Agreement: अमेरिका से टैरिफ तनातनी के बीच भारत के लिए अन्य देशों में टैक्स-फ्री व्यापार के रास्ते खुल रहे हैं। ब्रिटेन और ओमान के बाद सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर मुहर लगा दी। इससे 15 साल के लिए भारतीय किसानों, व्यापारियों व पेशेवरों के लिए न्यूजीलैंड का बाजार खुल गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने एफटीए की घोषणा की जिस पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और इनोवेशन के अवसर बढ़ेंगे।