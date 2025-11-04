जहां कल धोए थे बर्तन, आज उसी रेस्टोरेंट के मालिक, पढ़िए अमोल कोहली की सक्सेस स्टोरी

Amol Kohli Success Story: इस कमाल के शख्स ने जहां कभी बर्तन धोए थे ,आज वह उसी रेस्टोरेंट का मालिक है। यह कहानी है भारतीय मूल के अमोल कोहली (Amol Kohli) की। कोहली ने जब 2003 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित फ्रेंडलीज़ रेस्टोरेंट (Friendly's Acquisition) में अपनी पहली नौकरी की, तब उनकी उम्र महज 15 साल थी और करीब 22 साल बाद उन्होंने पूरा रेस्टोरेंट (Restaurant Success Story) ही खरीद लिया। दिलचस्प बात यह है कि अमोल कोहली फ्रेंडलीज़ रेस्टोरेंट में आइसक्रीम के स्कूप तैयार करने से लेकर बर्तन धोने और ग्राहकों को खाना सर्व करने तक सारा काम किया करते थे। उस समय उनका उद्देश्य बस एक ही था - जेब खर्च के लिए कुछ पैसे कमाना (From Waiter to Owner)। आज वह न केवल इस रेस्टोरेंट चेन के मालिक हैं, बल्कि अपनी एक इनवेस्टमेंट फर्म भी चलाते हैं। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, महज 37 साल की उम्र में ही कोहली (Indian Entrepreneur US) ने मशहूर डिनर-स्टाइल रेस्टोरेंट चेन फ्रेंडलीज़, उसकी पैरेंट कंपनी ब्रिक्स होल्डिंग्स के साथ-साथ छह अन्य फूड ब्रांडस को अपना बना लिया था।