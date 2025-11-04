कनाडा ने दिया भारतीय छात्रों को झटका, 74% छात्र वीज़ा आवेदनों को किया खारिज

पिछले 2 साल में भारत और कनाडा के संबंधों में गिरावट आवेदकों की संख्या में कमी और वीज़ा आवेदन खारिज करने की वजह नहीं है। दरअसल कनाडा की आव्रजन नीति जिसका उद्देश्य वीज़ा के मामले में धोखाधड़ी पर रोक लगाना और छात्रों के आगमन को सीमित करना है, की वजह से ऐसा हुआ है और इसका असर सिर्फ भारतीय छात्रों पर ही नहीं, दूसरे देशों के छात्रों पर भी पड़ा है। ऐसे में पहले से कम भारतीय छात्र अब कनाडा के वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं।