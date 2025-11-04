Patrika LogoSwitch to English

अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर: 32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित

US Shutdown: अमेरिका में शटडाउन का असर फ्लाइट्स पर भी दिख रहा है। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 04, 2025

Flights cancelled/delayed in USA

Flights cancelled/delayed in USA (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) में 1 अक्टूबर से चल रहा सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) अभी भी खत्म नहीं हुआ है और फिलहाल इसके खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अमेरिका को हर दिन इस शटडाउन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई सेक्टर्स पर इस शटडाउन का असर पड़ रहा है। इनमें हवाई यात्रा भी शामिल है। अमेरिका में शटडाउन की वजह से हवाई यात्राएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।

32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित

अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से अब तक 32 लाख से ज़्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। या तो उनकी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, या निलंबित, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है।

एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी

अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी देखने को मिल रही है। अमेरिका में पहले से ही 3,000-3,500 कंट्रोलर्स कम थे। शटडाउन में 13,000 से ज़्यादा कंट्रोलर्स को बिना सैलरी के काम करना पड़ रहा है। ऐसे में कई कंट्रोलर्स काम पर नहीं जा रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं। इससे हवाई यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर काफी स्टाफ भी कम हो गया है, जिससे संचालन में परेशानी आ रही है। ऐसे में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड स्टॉप और डिले करने पड़ रहे हैं जिससे सुरक्षा बनी रहे।

किन एयरलाइन्स पर पड़ रहा है प्रभाव?

अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से अमेरिकन, यूनाइटेड, डेल्टा, साउथवेस्ट जैसी बड़ी एयरलाइन्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं।

यात्रियों को हो रही परेशानी

फ्लाइट्स के रद्द होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। उन्हेंएयरपोर्ट पर घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, होटल-खाने-पीने पर खर्च करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि सामान खोने की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।

Hindi News / World / अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर: 32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित

