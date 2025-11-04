अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर: 32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित

अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी देखने को मिल रही है। अमेरिका में पहले से ही 3,000-3,500 कंट्रोलर्स कम थे। शटडाउन में 13,000 से ज़्यादा कंट्रोलर्स को बिना सैलरी के काम करना पड़ रहा है। ऐसे में कई कंट्रोलर्स काम पर नहीं जा रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं। इससे हवाई यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर काफी स्टाफ भी कम हो गया है, जिससे संचालन में परेशानी आ रही है। ऐसे में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड स्टॉप और डिले करने पड़ रहे हैं जिससे सुरक्षा बनी रहे।