अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर: 32 लाख से ज़्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द/निलंबित

अमेरिका (United States Of America) में 1 अक्टूबर से चल रहा सरकारी शटडाउन (Government Shutdown) अभी भी खत्म नहीं हुआ है और फिलहाल इसके खत्म होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। अमेरिका को हर दिन इस शटडाउन की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई सेक्टर्स पर इस शटडाउन का असर पड़ रहा है। इनमें हवाई यात्रा भी शामिल है। अमेरिका में शटडाउन की वजह से हवाई यात्राएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से अब तक 32 लाख से ज़्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। या तो उनकी फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, या निलंबित, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है।
अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की कमी देखने को मिल रही है। अमेरिका में पहले से ही 3,000-3,500 कंट्रोलर्स कम थे। शटडाउन में 13,000 से ज़्यादा कंट्रोलर्स को बिना सैलरी के काम करना पड़ रहा है। ऐसे में कई कंट्रोलर्स काम पर नहीं जा रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं। इससे हवाई यात्रा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर काफी स्टाफ भी कम हो गया है, जिससे संचालन में परेशानी आ रही है। ऐसे में अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को ग्राउंड स्टॉप और डिले करने पड़ रहे हैं जिससे सुरक्षा बनी रहे।
अमेरिका में सरकारी शटडाउन की वजह से अमेरिकन, यूनाइटेड, डेल्टा, साउथवेस्ट जैसी बड़ी एयरलाइन्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं।
फ्लाइट्स के रद्द होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। उन्हेंएयरपोर्ट पर घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, होटल-खाने-पीने पर खर्च करना पड़ रहा है और यहाँ तक कि सामान खोने की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है।
