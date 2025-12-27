महिला Serial Killer क्यों होती हैं ज्यादा खतरनाक? रिसर्च में सामने आई डरावनी सच्चाई

पेशे से नर्स बेवर्ली एलिट ने 1990 के दशक में कम से कम चार बच्चों की हत्या की और कई दूसरे बच्चों को मारने की कोशिश की। एलिट ने बच्चों को ड्रग्स और इन्जेक्शन में हवा भरके लगाया। 1993 में उसे दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी तरह, 2023 में लूसी लेटबी को सात बच्चों की हत्या और छह की मर्डर की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लूसी लेटबी भी पेशे से नर्स थी। उसने 2015 और 2016 के दौरान बच्चों को इंसुलिन से जहर देकर और सांस की नली में रुकावट डालकर मौत के घाट उतारा। आमतौर पर महिलाओं को कम हिंसक माना जाता है, लेकिन ये घटनाएं दर्शाती हैं कि हिंसक प्रवृत्ति लैंगिक पहचान पर आधारित नहीं होती।