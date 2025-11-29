अनमोल बिश्नोई ने बताया पाकिस्तान से खतरा, पहली बार NIA हेडक्वार्टर में बैठी अदालत

अनमोल ने अपनी याचिका में साफ कहा कि पाकिस्तान में छिपा शहजाद भट्टी उसे और उसके वकील को मारने की धमकी दे रहा है। भट्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें लॉरेंस से कहा गया कि अगर भाई और चाचा को बचा सकते हो तो बचा लो। अनमोल ने याद दिलाया कि मार्च 2025 में जालंधर में यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंका गया था – ठीक वैसी ही धमकी के बाद। “ये धमकियां सिर्फ बातें नहीं, असल में हिंसा में बदल जाती हैं। अनमोल के वकील ने तर्क दिया, सीमा पार गैंग्स के प्रॉक्सी भारत में हमला करवा सकते हैं । जज प्रशांत शर्मा ने एनआईए एक्ट की धारा 12 के तहत हेडक्वार्टर में ही सुनवाई की, ताकि अनमोल की जान को खतरा न हो।