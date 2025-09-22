अरब-इस्लामिक देश क्यों बनाना चाहते हैं नाटो जैसा संगठन? जानिए इसके संभावित प्रभाव

वैसे देखा जाए तो अरब-इस्लामिक देशों का इज़रायल के खिलाफ नाटो जैसा संगठन बनाने का विचार उनकी सुरक्षा चिंताओं, फिलिस्तीन के मुद्दे और इज़रायल की बढ़ती सैन्य ताकत से जुड़ा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अरब-इस्लामिक देश आज भी आंतरिक मतभेदों से ग्रस्त है। जब तक ये मतभेद दूर नहीं होंगे, तब तक ऐसा संगठन सिर्फ विचार तक ही सीमित है। फिर भी यह सोच इस बात को दर्शाती है कि अरब-इस्लामिक देशों के भीतर इज़रायल को लेकर अविश्वास और असुरक्षा गहरी है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरब-इस्लामिक देश वास्तव में एकजुट होकर इज़रायल के खिलाफ कोई मज़बूत मोर्चा खड़ा कर पाते हैं या नहीं।