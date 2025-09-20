Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

तालिबान ने किया साफ, अमेरिका को वापस नहीं मिलेगा बगराम एयरबेस

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बना बगराम एयरबेस वापस लेने की इच्छा जताई थी। ट्रंप की इस इच्छा पर अब तालिबान की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 20, 2025

Bagram Air Base
Bagram Air Base (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में इच्छा जताई थी कि उन्हें अफगानिस्तान (Afghanistan) में स्थित बगराम एयरबेस (Bagram Air Base) वापस चाहिए। एक समय था जब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिका का कब्ज़ा था। हालांकि जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला लिया था, तब जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस खाली करते हुए अफगान सेना को सौंप दिया था। बाद में तालिबान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। अब ट्रंप ने इसे वापस पाने की इच्छा जताई है, जिस पर तालिबान (Taliban) की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।

अमेरिका को नहीं मिलेगा बगराम एयरबेस वापस

ट्रंप की बगराम एयरबेस को वापस पाने की इच्छा को तालिबान ने ख़ारिज कर दिया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी ज़ाकिर जलाल ने बताया कि तालिबान के सत्ता में लौटने से पहले दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के दौरान अफग़ानिस्तान में अमेरिका की किसी भी सैन्य उपस्थिति को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था। ऐसे में अमेरिका को बगराम एयरबेस वापस नहीं मिलेगा।

चीन के बेहद करीब है बगराम एयरबेस

बगराम एयरबेस दुनिया के सबसे बड़े एयरबेसों में से एक है और साथ ही चीन (China) भी। इसी वजह से ट्रंप, रणनीतिक लिहाज से बगराम एयरबेस को काफी अहम मानते है क्योंकि इससे करीब एक घंटे की दूरी पर चीन, परमाणु हथियारों समेत अन्य कई घातक हथियार बनाता है। ट्रंप इसे एक बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि बगराम एयरबेस पर फिर से अमेरिका का कब्ज़ा हो जाए जिससे चीन के इन हथियाओं के ठिकाने पर नज़र रखी जा सके। हालांकि तालिबान की तरफ से ऐसा होने की संभावना से इनकार कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

20 Sept 2025 04:06 pm

Hindi News / World / तालिबान ने किया साफ, अमेरिका को वापस नहीं मिलेगा बगराम एयरबेस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.