तालिबान ने किया साफ, अमेरिका को वापस नहीं मिलेगा बगराम एयरबेस

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में इच्छा जताई थी कि उन्हें अफगानिस्तान (Afghanistan) में स्थित बगराम एयरबेस (Bagram Air Base) वापस चाहिए। एक समय था जब अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिका का कब्ज़ा था। हालांकि जब ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला लिया था, तब जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस खाली करते हुए अफगान सेना को सौंप दिया था। बाद में तालिबान ने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। अब ट्रंप ने इसे वापस पाने की इच्छा जताई है, जिस पर तालिबान (Taliban) की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है।