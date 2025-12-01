Patrika LogoSwitch to English

बंदूक की नोक पर नाइजीरिया में बदमाशों ने 26 लोगों को किया किडनैप

Crime In Nigeria: नाइजीरिया में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। अब दो अलग-अलग मामलों में बंदूक की नोक पर 26 लोगों को किडनैप कर लिया गया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 01, 2025

Armed criminal

Armed criminal (Representational Photo)

अफ्रीकी देशों में आपराधिक स्थिति गंभीर होती जा रही है। इनमें नाइजीरिया (Nigeria) भी शामिल है, जहाँ अपराध तेज़ी से बढ़ रहा है। आए दिन ही नाइजीरिया में आपराधिक मामले सामने आते रहते हैं, जिससे देश में हालात काफी खराब हो गए हैं। नाइजीरिया में बढ़ते आपराधिक मामलों में किडनैपिंग भी शामिल है जिसके कई मामले अक्सर ही देखने को मिलते हैं। इसी तरह के दो और मामले नाइजीरिया में सामने आए हैं।

बंदूक की नोक पर 26 लोगों को किया किडनैप

नाइजीरिया में दो अलग-अलग मामलों में बंदूक की नोक पर 26 लोगों को किडनैप कर लिया गया। कोगी (Kogi) राज्य के ईजिबा (Ejiba) शहर में रविवार को एक ग्रामीण चर्च पर कुछ बदमाशों ने उस समय हमला किया जिस समय लोग प्रार्थना कर रहे थे। इससे हाहाकार मच गया। ये बदमाश बंदूक की नोक पर चर्च से पादरी और उसके 11 अनुयायियों को घसीट कर ले गए और किडनैप कर लिया। इससे पहले शनिवार की रात को कुछ बदमाशों ने सोकोतो (Sokoto) राज्य के चाचो (Chacho) गांव में बंदूक की नोक पर 14 लोगों को किडनैप किया। इनमें एक दुल्हन और उसकी 10 सहेलियाँ भी शामिल थीं। इसके अलावा एक शिशु, उसकी माँ और एक अन्य महिला को भी किडनैप कर लिया गया।

बढ़ रहे हैं किडनैपिंग के मामले

नाइजीरिया में किडनैपिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में फिरौती के बदले किडनैपिंग के कई मामले सामने आए हैं, जब लोकल बदमाशों और जिहादी संगठनों ने सैकड़ों लोगों को किडनैप किया। किडनैपिंग के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। काफी कोशिशों के बावजूद भी इन मामलों में कमी नहीं आ रही है।

