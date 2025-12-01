बंदूक की नोक पर नाइजीरिया में बदमाशों ने 26 लोगों को किया किडनैप

नाइजीरिया में दो अलग-अलग मामलों में बंदूक की नोक पर 26 लोगों को किडनैप कर लिया गया। कोगी (Kogi) राज्य के ईजिबा (Ejiba) शहर में रविवार को एक ग्रामीण चर्च पर कुछ बदमाशों ने उस समय हमला किया जिस समय लोग प्रार्थना कर रहे थे। इससे हाहाकार मच गया। ये बदमाश बंदूक की नोक पर चर्च से पादरी और उसके 11 अनुयायियों को घसीट कर ले गए और किडनैप कर लिया। इससे पहले शनिवार की रात को कुछ बदमाशों ने सोकोतो (Sokoto) राज्य के चाचो (Chacho) गांव में बंदूक की नोक पर 14 लोगों को किडनैप किया। इनमें एक दुल्हन और उसकी 10 सहेलियाँ भी शामिल थीं। इसके अलावा एक शिशु, उसकी माँ और एक अन्य महिला को भी किडनैप कर लिया गया।