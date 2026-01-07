7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

कैमरून में सेना का बड़ा एक्शन, 11 अलगाववादियों का किया एनकाउंटर

कैमरून में पिछले कुछ सालों में आतंकवाद और अलगाववाद काफी बढ़ा है। ऐसे में सेना ने एक्शन लेते हुए 11 अलगाववादियों को मौत के घाट उतार दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 07, 2026

Cameroon army

Cameroon army (Photo - Washington Post)

अफ्रीकी देशों में आतंकवाद और अलगाववाद की वजह से स्थिति पहले से खराब हो चुकी है। इनमें कैमरून (Cameroon) भी शामिल है। आए दिन ही कैमरून में अलगाववादियों का आतंक देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों में इस तरह के मामले बढ़े हैं। ऐसे में इस समस्या को खत्म करने के लिए देश की सेना ने भी अभियान चला रखा है। मंगलवार को सेना ने एक्शन मोड में आते हुए अलगाववादियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया।

11 अलगाववादियों का किया एनकाउंटर

कैमरून की सेना ने मंगलवार को नताबा इलाके में अभियान चलाया। जिस समय मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अलगाववादियों का काफिला गुज़र रहा था, उसी समय सेना ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। अलगाववादी इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सेना ने जमकर गोलीबारी की। हालांकि अलगाववादियों ने भी जवाबी गोलीबारी की। इस गोलीबारी में सेना ने 11 अलगाववादियों का एनकाउंटर करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया।

एक सैनिक घायल

अलगाववादियों के खिलाफ इस एनकाउंटर के दौरान कैमरून की सेना का एक सैनिक घायल हो गया। घायल सैनिक को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।

क्या चाहते हैं अलगाववादी?

कैमरून के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम के अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में 2017 से हिंसा चल रही है। अलगाववादी समूह इन दोनों क्षेत्रों में अपना एक आज़ाद राज्य बनाना चाहते हैं और इसी वजह से हिंसा बढ़ती जा रही है। हालांकि अलगावावड़ियों को रोकने के लिए सेना भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और समय-समय पर उनका एनकाउंटर करती है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान में यात्रियों से भरी बस गिरी गहरे गड्ढे में, 5 लोगों की मौत और 27 घायल
समाचार
Bus accident in Pakistan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

07 Jan 2026 03:18 pm

Published on:

07 Jan 2026 02:33 pm

Hindi News / World / कैमरून में सेना का बड़ा एक्शन, 11 अलगाववादियों का किया एनकाउंटर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Diplomatic Alert: पाकिस्तान की शरण में बांग्लादेश! क्या भारत के खिलाफ तैयार हो रही है नई बिसात?

Bangladesh Air Force Upgrade
विदेश

Bangladesh violence: बांग्लादेश में हिंदू युवक को डुबो कर मारा,22 दिनों में 7 मौतें, क्या असुरक्षित हैं अल्पसंख्यक?

Dipu Das Murder in Bangladesh lynching Janhvi Kapoor said it is Narsanhar and jaya prada share video
विदेश

वेनेजुएला में रूसी जहाज के पीछे पड़े अमेरिकी अधिकारी, हाथापाई तक पहुंची बात, बौखलाकर पुतिन ने भेजी फोर्स

Russia-Ukraine War President Trump-Putin
विदेश

एआई चैटबॉट को भी ‘तनाव’! रिसर्च में हुआ खुलासा

AI chatbot
विदेश

वेनेज़ुएला मामले पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दी यह बात…

S. Jaishankar expresses India's concern over Venezuela situation
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.