कैमरून में सेना का बड़ा एक्शन, 11 अलगाववादियों का किया एनकाउंटर

अफ्रीकी देशों में आतंकवाद और अलगाववाद की वजह से स्थिति पहले से खराब हो चुकी है। इनमें कैमरून (Cameroon) भी शामिल है। आए दिन ही कैमरून में अलगाववादियों का आतंक देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों में इस तरह के मामले बढ़े हैं। ऐसे में इस समस्या को खत्म करने के लिए देश की सेना ने भी अभियान चला रखा है। मंगलवार को सेना ने एक्शन मोड में आते हुए अलगाववादियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया।