कैमरून में सेना का बड़ा एक्शन, 11 अलगाववादियों का किया एनकाउंटर

Cameroon army (Photo - Washington Post)
अफ्रीकी देशों में आतंकवाद और अलगाववाद की वजह से स्थिति पहले से खराब हो चुकी है। इनमें कैमरून (Cameroon) भी शामिल है। आए दिन ही कैमरून में अलगाववादियों का आतंक देखने को मिलता है। पिछले कुछ सालों में इस तरह के मामले बढ़े हैं। ऐसे में इस समस्या को खत्म करने के लिए देश की सेना ने भी अभियान चला रखा है। मंगलवार को सेना ने एक्शन मोड में आते हुए अलगाववादियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया।
कैमरून की सेना ने मंगलवार को नताबा इलाके में अभियान चलाया। जिस समय मोटरसाइकिलों पर सवार होकर अलगाववादियों का काफिला गुज़र रहा था, उसी समय सेना ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। अलगाववादी इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। सेना ने जमकर गोलीबारी की। हालांकि अलगाववादियों ने भी जवाबी गोलीबारी की। इस गोलीबारी में सेना ने 11 अलगाववादियों का एनकाउंटर करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया।
अलगाववादियों के खिलाफ इस एनकाउंटर के दौरान कैमरून की सेना का एक सैनिक घायल हो गया। घायल सैनिक को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है।
कैमरून के उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम के अंग्रेजी भाषी क्षेत्रों में 2017 से हिंसा चल रही है। अलगाववादी समूह इन दोनों क्षेत्रों में अपना एक आज़ाद राज्य बनाना चाहते हैं और इसी वजह से हिंसा बढ़ती जा रही है। हालांकि अलगावावड़ियों को रोकने के लिए सेना भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और समय-समय पर उनका एनकाउंटर करती है।
