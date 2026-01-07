7 जनवरी 2026,

विदेश

पाकिस्तान में यात्रियों से भरी बस गिरी गहरे गड्ढे में, 5 लोगों की मौत और 27 घायल

Pakistan Bus Accident: पाकिस्तान में आज एक बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। यात्रियों से भरी एक बस के गहरे गड्ढे में गिरने से हाहाकर मच गया।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 07, 2026

Bus accident in Pakistan

Bus accident in Pakistan

नए साल को शुरू हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन कई रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले सामने आ चुके हैं। आज, बुधवार, 7 जनवरी को पाकिस्तान (Pakistan) में एक बस एक्सीडेंट (Bus Accident) का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद से कराची जा रही यात्रियों से भरी एक बस अचानक ही एक मोड़ पर बेकाबू हो गई। बस ड्राइवर ने इसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद चकवाल ज़िले के धोक पठान इलाके में बस सड़क से पलटकर एक गहरे गड्ढे में गिर गई।

5 लोगों की मौत

पाकिस्तान में आज हुए इस बस एक्सीडेंट की सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस बस एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत हो गई।

27 लोग हुए घायल

रेस्क्यू टीम ने बताया कि उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को बस से बाहर निकाला। इस बस एक्सीडेंट में 27 लोग घायल हो गए, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार बस काफी तेज़ रफ्तार में जा रही थी और इसी वजह से ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और यह एक्सीडेंट हुआ।

पाकिस्तान में अक्सर होते हैं ऐसे हादसे

पाकिस्तान में इस तरह के हादसे अक्सर ही होते रहते हैं। ड्राइवर की लापरवाही, यातायात नियमों की अवमानना, खराब सड़कों और मौसम की स्थिति की वजह से इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स होते हैं।

