पाकिस्तान में यात्रियों से भरी बस गिरी गहरे गड्ढे में, 5 लोगों की मौत और 27 घायल

नए साल को शुरू हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ है, लेकिन कई रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के मामले सामने आ चुके हैं। आज, बुधवार, 7 जनवरी को पाकिस्तान (Pakistan) में एक बस एक्सीडेंट (Bus Accident) का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इस्लामाबाद से कराची जा रही यात्रियों से भरी एक बस अचानक ही एक मोड़ पर बेकाबू हो गई। बस ड्राइवर ने इसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद चकवाल ज़िले के धोक पठान इलाके में बस सड़क से पलटकर एक गहरे गड्ढे में गिर गई।