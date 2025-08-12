असीम मुनीर के अमेरिका जाने का मकसद हुआ पूरा, BLA और मजीद ब्रिगेड आतंकी संगठन घोषित

Pakistan Terrorism: पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर (Field Marshal Asim Munir) के अमेरिका (America) जाने के मकसद का पता चल गया है। ट्रंप प्रशासन ने उनकी मुराद पूरी कर दी है। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसकी मजीद ब्रिगेड को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया है। दरअसल, बलूचिस्तान लिब्रेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के नाक में दम कर दिया है। इसके बाद फील्ड मार्शल मुनीर ने बलूच विद्रोहियों के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर कड़े एक्शन लेने की मांग की।