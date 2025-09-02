पीएम मोदी के न्यौते पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री वॉन्ग आएंगे भारत

वॉन्ग, भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का दौरा कर रहे हैं, जो भारत-सिंगापुर पार्टनरशिप को और मज़बूत करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यह दौरा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को मज़बूत और बहुआयामी सहयोग की समीक्षा करने और भविष्य के सहयोग की राह तय करने का अवसर प्रदान करेगी। इस दौरान पीएम मोदी और वॉन्ग, आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।