पीएम मोदी के न्यौते पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री वॉन्ग आएंगे भारत

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के न्यौते पर सिंगापुर (Singapore) के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉन्ग (Lawrence Wong), आज, मंगलवार, 2 सितंबर को भारत (India) आएंगे। उनका यह दौरा 4 सितंबर तक रहेगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में यह उनका पहला भारत दौरा होगा। उनके साथ उनकी पत्नी लू त्ज़े लुई (Loo Tze Lui), कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत दौरे पर आएगा।
इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और पीएम वॉन्ग, 4 सितंबर को द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। सिंगापुर के पीएम, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu), विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) और अन्य कई अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे।
भारत के लिए सिंगापुर एक अहम पार्टनर है। दोनों देशों की पार्टनरशिप में भारत और सिंगापुर की 'एक्ट ईस्ट' नीति भी शामिल है। पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था, जिससे भारत और सिंगापुर के संबंधों में और मज़बूती आई।
वॉन्ग, भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का दौरा कर रहे हैं, जो भारत-सिंगापुर पार्टनरशिप को और मज़बूत करने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यह दौरा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को मज़बूत और बहुआयामी सहयोग की समीक्षा करने और भविष्य के सहयोग की राह तय करने का अवसर प्रदान करेगी। इस दौरान पीएम मोदी और वॉन्ग, आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।