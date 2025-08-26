भारत के बाद इस देश ने भी अमेरिका के लिए डाक सेवाएं बंद कीं

Australia suspends US postal services: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी (Trump customs change 2025) उनकी वजह से अब उनके देश पर भारी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय डाक सेवा, ऑस्ट्रेलिया पोस्ट (Australia suspends US mail) ने तुरंत प्रभाव से अमेरिका और प्यूर्टो रिको जाने वाले पार्सलों(USPS new import rules) के लिए अपनी सेवाएं अस्थायी रूप से बंद (India stops shipping to US) कर दी हैं। यह निर्णय सीमा शुल्क नियमों में हाल ही में आए बदलावों के बाद लिया गया। अमेरिका ने 'De Minimis' सीमा हटा दी है। पहले अमेरिका में 66,400 रुपये या उससे कम कीमत वाले पार्सल बिना सीमा शुल्क के भेजा जा सकते थे, लेकिन अब यह नियम हटा दिया गया है। अब हर पार्सल पर शुल्क लगेगा, चाहे इसकी कीमत कम ही क्यों न हो। यह नया नियम 29 अगस्त 2025 से लागू होगा। गौरतलब है कि कोरिया पोस्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि दक्षिण कोरिया ने अमेरिका को पैकेज भेजना बंद कर दिया है, हालांकि ग्राहक यूपीएस के साथ अपनी साझेदारी सेवा के माध्यम से पैकेज भेज सकेंगे।