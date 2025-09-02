AI एप्स और डीपफेक टूल्स पर लगेगा बैन, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा, अपमानित करने वाली तकनीक के हम खिलाफ

अल्बानीज़ और संचार मंत्री अनिका वेल्स ने कैनबरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने कहा, संघीय सरकार ने अपने ऑनलाइन सुरक्षा नियामक, ई-सुरक्षा आयुक्त की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिसमें यू ट्यूब को सोशल मीडिया प्रतिबंध में शामिल करने की बात कही गई है। यूट्यूब को शुरुआत में अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य सामग्री के कारण प्रतिबंध से छूट दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि, सरकार समाज को नुकसान पहुंचाने वाले सोशल मीडिया एप्स के खिलाफ कार्रवई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।