ऑस्ट्रेलियाई संसद भवन के पास नए रुसी दूतावास को नहीं मिलेगा ग्रीन सिग्नल, हाईकोर्ट ने ठुकराई रूस की अर्जी

जयपुरPublished: Jun 26, 2023 11:55:59 am

Australia's High Court Rejects Russia's Plea: ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट ने हाल ही में रूस को एक झटका दे दिया है। इसकी वजह है रूस की एक अर्जी को ठुकराना। क्या था रूस की इस अर्जी में और ऑस्ट्रेलिया के हाईकोर्ट ने इसे क्यों ठुकराया? आइए जानते हैं।

Australia to block new Russian Embassy near Parliament