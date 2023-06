भारत ने रूस से खरीदा S-400 डिफेंस सिस्टम, फिर भी अमरीका ने नहीं की कोई कार्रवाई, जानिए क्यों बदला अमरीकी रुख

जयपुरPublished: Jun 23, 2023 06:46:30 pm Submitted by: Tanay Mishra

US Changed Its Stance On India Buying S-400 Systems From Russia: भारत और अमरीका के बढ़ते संबंध किसी से भी छिपे नहीं हैं। पर भारत और रूस के लंबे समय से चले आ रहे संबंध भी जगजाहिर हैं। लंबे समय से डिफेंस सेक्टर में भारत और रूस अहम पार्टनर्स रहे हैं। इसी के चलते भारत ने कुछ साल पहले रूस से एक डिफेंस डील की थी। अमरीका और रूस के खराब संबंध के बावजूद अमरीका ने भारत के इस फैसले पर कार्रवाई नहीं की है। आइए जानते हैं इस मामले पर आखिर क्यों बदला अमरीकी रुख।

S-400 Air Defense Systems