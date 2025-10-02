Patrika LogoSwitch to English

वैज्ञानिकों ने बनाया मकड़ी जैसा दिखने वाला रोबोट, भविष्य में घर बनाने में आ सकता है काम

New Discovery: ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने मकड़ी जैसा दिखने वाला एक रोबोट तैयार किया है। इस रोबोट से भविष्य में घर बनाने का काम भी किया जा सकता है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 02, 2025

Spider like robot

Spider like robot (Photo - ABC News on social media)

दुनियाभर के वैज्ञानिक हमेशा नई-नई खोजों में लगे रहते हैं। समय के साथ टेक्नोलॉजी भी तेज़ी से बढ़ रही है और अक्सर ही हमें नई-नई खोजें देखने को मिलती हैं। आज के समय में वैज्ञानिक रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पर भी काफी काम कर रहे हैं और रोबोट्स के अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलिया (Australia) के वैज्ञानिकों ने किया और एक नए तरह का रोबोट तैयार किया।

वैज्ञानिकों ने बनाया मकड़ी जैसा दिखने वाला रोबोट

ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक मकड़ी जैसा दिखने वाला रोबोट का बनाया है, जिसका नाम शार्लट (Charlotte) रखा गया है। इसका निर्माण क्रेस्ट रोबोटिक्स और अर्थबिल्ट टेक्नोलॉजी (Crest Robotics And Earthbuilt Technology) के वैज्ञानिकों ने किया है।

भविष्य में घर बनाने में आ सकता है काम

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह रोबोट भविष्य में घर बनाने के काम आ सकता है। यह रोबोट, रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग का अनोखा मेल है। यह कच्चे माल को सीधे दीवारों और ढांचों में बदल सकता है। यह छोटा और लचीला है ताकि मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़कर घर 3डी प्रिंट कर सके। इस रोबोट में एक ऐसी विधि का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रेत, कुचली हुई ईंट और अन्य ढीले सामान को फेब्रिक ट्यूब्स में पैक किया जाता है, फिर उन्हें संरचनात्मक दीवारों पर कंप्रेस किया जाता है।

चांद पर निर्माण का प्लान

इस रोबोट को भविष्य में चांद पर निर्माण को भी ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मकड़ी जैसे दिखे वाला यह रोबोट वज़न में काफी हल्का है, इसे फोल्ड किया जा सकता है और इस वजह से इसे स्पेस में आसानी से भेजा जा सकता है। चांद पर पारंपरिक निर्माण सामग्री और मानव श्रमिक ले जाना बेहद महंगा और जटिल होगा। ऐसे में शार्लट जैसा रोबोट बेहद काम का साबित हो सकता है।

Published on:

02 Oct 2025 10:54 am

Patrika Site Logo

