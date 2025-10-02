वैज्ञानिकों ने बनाया मकड़ी जैसा दिखने वाला रोबोट, भविष्य में घर बनाने में आ सकता है काम

ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया यह रोबोट भविष्य में घर बनाने के काम आ सकता है। यह रोबोट, रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग का अनोखा मेल है। यह कच्चे माल को सीधे दीवारों और ढांचों में बदल सकता है। यह छोटा और लचीला है ताकि मकड़ी की तरह दीवारों पर चढ़कर घर 3डी प्रिंट कर सके। इस रोबोट में एक ऐसी विधि का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें रेत, कुचली हुई ईंट और अन्य ढीले सामान को फेब्रिक ट्यूब्स में पैक किया जाता है, फिर उन्हें संरचनात्मक दीवारों पर कंप्रेस किया जाता है।