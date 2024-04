FOREIGN POLICY : अब मजबूत होंगे इनके रिश्ते, घुलेगी गर्माहट, हो गई लंबी बात

नई दिल्लीPublished: Apr 02, 2024 01:35:25 pm Submitted by: M I Zahir

World News in Hindi : अब इन देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। इनके संबंधों में गर्माहट घुलेगी। क्योंकि अज़रबैजान व मोंटेनेग्रो ने परस्पर संबंधों के विस्तार पर चर्चा की है।

Internationl News In Hindi : अज़रबैजान (Azerbaijan) के उप विदेश मंत्री ( The Deputy Foreign Minister of Azerbaijan), फ़रीज़ रज़ायेव (Fariz Rzayev) ने मोंटेनेग्रो (Montenegro) के विदेश मामलों के मंत्री फ़िलिप इवानोविच ( Filip Ivanović), एमएफए मोंटेनेग्रो के साथ हुई एक बैठक में अज़रबैजान और मोंटेनेग्रो के बीच संबंधों के विस्तार पर चर्चा की।