गहरे आर्थिक भंवर में पाकिस्तान: तेल की कीमतों और कर्ज के बोझ ने बढ़ाईं मुश्किलें

पाकिस्तान की वर्तमान जीडीपी विकास दर महज 3.1 प्रतिशत पर सिमट कर रह गई है, जो इसकी विशाल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। मानव विकास सूचकांक (HDI) के मामले में पाकिस्तान दुनिया के 193 देशों की सूची में 168वें स्थान पर खिसक गया है। आंकड़े बताते हैं कि देश की प्रति व्यक्ति आय केवल 1,812 डॉलर है और गरीबी दर 28.9 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति भयावह है; जहां वयस्क साक्षरता दर 60 प्रतिशत है, वहीं लगभग 2.52 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी दर, जो 15-24 आयु वर्ग में 12.8 प्रतिशत है, देश के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ी कर रही है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तुलना में ये सभी सूचकांक पाकिस्तान की प्रशासनिक और आर्थिक विफलता की कहानी बयां करते हैं।