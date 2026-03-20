US Israel Iran War: F-35 स्टील्थ अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया? ईरान का सनसनीखेज दावा

ईरान के इन दावों को अमेरिका ने सिरे से खारिज किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कैप्टन टिम हॉकिंस के हवाले से आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35 फाइटर जेट एक ऑपरेशनल मिशन पर था। उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी खराबी या आपात स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि विमान सुरक्षित लैंड कर चुका है और पायलट पूरी तरह ठीक है। वर्तमान में इस तकनीकी खराबी के कारणों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि एक F-35 की कीमत 100 मिलियन डॉलर से अधिक है और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और स्टील्थ विमान माना जाता है।