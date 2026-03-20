20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US Israel Iran War: F-35 स्टील्थ अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया? ईरान का सनसनीखेज दावा

Iran on F-35 Stealth Fighter Jet: ईरान का बड़ा दावा, अमेरिका के सबसे ताकतवर F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को मार गिराया। क्या सच में अमेरिकी तकनीक ईरानी एयर डिफेंस के सामने फेल हो गई? जानिए इस खबर की पूरी सच्चाई, अमेरिका की सफाई और मध्य-पूर्व में युद्ध के ताजा हालात की विस्तृत रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 20, 2026

US F-35 Stealth Fighter Jet mid-air amid Iran-US conflict and IRGC's claim of shooting it down.

US fifth-generation F-35 Stealth Fighter Jet (Photo-White House)

Iran Claims US F-35 Stealth Fighter Jet Down: ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद से मध्य-पूर्व के हालात विस्फोटक बने हुए हैं। इस युद्ध के बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर (IRGC) ने एक सनसनीखेज दावा किया है। ईरान का कहना है कि उसने मध्य ईरान के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी वायुसेना के अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट, F-35 लाइटनिंग-2 को मार गिराया है। यदि यह दावा सच साबित होता है, तो यह आधुनिक हवाई युद्ध के इतिहास में एक बड़ी घटना होगी।

IRGC का ऑपरेशन और उन्नत एयर डिफेंस

IRGC की आधिकारिक समाचार वेबसाइट के अनुसार, यह कार्रवाई स्थानीय समयानुसार तड़के 2:50 बजे की गई। ईरान के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी विमान को उस समय निशाना बनाया जब वह उनके हवाई क्षेत्र में मौजूद था। हालांकि, फाइटर जेट के मलबे या उसकी वर्तमान स्थिति को लेकर अभी पूरी स्पष्टता नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सफलता ईरान को तब मिली है जब उसने पहले ही 125 से अधिक अमेरिका-इजरायल ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया था। ईरान अपनी मिसाइल शक्ति और सस्ते ड्रोन के दम पर इस युद्ध में अमेरिका और इजरायल जैसी ताकतों को लगातार चुनौती दे रहा है।

अमेरिका ने कहा, 'आपातकालीन लैंडिंग'

ईरान के इन दावों को अमेरिका ने सिरे से खारिज किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कैप्टन टिम हॉकिंस के हवाले से आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि F-35 फाइटर जेट एक ऑपरेशनल मिशन पर था। उड़ान के दौरान कुछ तकनीकी खराबी या आपात स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण पायलट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि विमान सुरक्षित लैंड कर चुका है और पायलट पूरी तरह ठीक है। वर्तमान में इस तकनीकी खराबी के कारणों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि एक F-35 की कीमत 100 मिलियन डॉलर से अधिक है और इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और स्टील्थ विमान माना जाता है।

निर्णायक जीत का दावा और हालिया हादसे

एक तरफ जहां ईरान अपनी रक्षा प्रणाली की तारीफ कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया है कि अमेरिका इस युद्ध में निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, अमेरिका के लिए पिछला सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहा है। इराक में एक अमेरिकी केसी-135 स्ट्रैंटोटैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें छह सैन्य कर्मियों की जान चली गई थी। इस हादसे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है।

ये भी पढ़ें

देश में Pre-Monsoon का असर तेज, कई राज्यों में 20, 21, 22 मार्च को बारिश और ओलावृष्टि का IMD अलर्ट
राष्ट्रीय
IMD weather alert: pre-monsoon rain expected in several states of India from March 20-22, 2026, with isolated hailstorms and gusty winds in some regions including Northeast India

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Mar 2026 12:03 pm

Published on:

20 Mar 2026 11:54 am

Hindi News / World / US Israel Iran War: F-35 स्टील्थ अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया? ईरान का सनसनीखेज दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बेहाल हुआ पाकिस्तान! तेल संकट से टूटी कमर, उठाए सख्त कदम

विदेश

ईरान युद्ध पर शशि थरूर का बड़ा बयान – ‘अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर, भारत को बढ़ाने होंगे अपने ऊर्जा स्रोत’

Shashi Tharoor
राष्ट्रीय

‘आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया?’, ट्रंप के बयान से पसर गया सन्नाटा, असहज हो गईं जापानी PM तकाइची

विदेश

Pakistan reaction on Missile Program: मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका के सवाल से बिलबिला उठा पाकिस्तान, अब इस मुद्दे पर भारत का लिया नाम

Pakistan’s reaction to US intelligence report on its missile program and allegations against India.
विदेश

PM मोदी ने होर्मुज स्टेट में जहाजों पर हो रहे हमले पर जताई चिंता, कतर, फ्रांस, ओमान के राष्ट्र प्रमुखों से की बात

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.