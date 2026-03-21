अमेरिका का यूटर्न: जंग के बीच ईरान को लेकर लिया बड़ा फैसला, दुनिया को मिलेगी राहत

दरअसल, ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी हुई थी, उसमें अगले 30 दिनों के लिए ढील दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान ईरान का तेल खरीदा और बेंचा जा सकता है। अमेरिका की तरफ से यह छूट उन जहाजों पर लागू होगी जो 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच जहाजों में भरा गया हो। इसका अर्थ है कि अमेरिका की तरफ से दी गई ढील समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देता है, जिसका उद्देश्य बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर पोस्ट में कहा, 'आज वित्त विभाग एक सीमित दायरे वाली, अल्पकालिक अनुमति जारी कर रहा है जो समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देती है।'