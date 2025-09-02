अज़रबैजान ने भारत पर लगाया आरोप – “पाकिस्तान से हमारे रिश्ते का लिया जा रहा बदला”

चीन (China) के तिआंजिन (Tianjin) में दो दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) 2025 का समापन हो चुका है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) समेत सभी सदस्य देशों के लीडर्स मौजूद रहे। दुनिया के कई देश एससीओ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनमें अज़रबैजान (Azerbaijan) भी शामिल है। लेकिन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है जिससे अज़रबैजान हैरान हो गया है।
जानकारी के अनुसार भारत ने एससीओ में अज़रबैजान की एंट्री को ब्लॉक कर दिया है। अज़रबैजान, एससीओ की सदस्यता चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से इसे अस्वीकार कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन (China) ने एससीओ में अज़रबैजान की एंट्री का समर्थन किया था।
भारत ने अज़रबैजान की पाकिस्तान से करीबी के चलते, एससीओ में उसकी एंट्री को ब्लॉक किया। गौरतलब है कि मई में भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अज़रबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था।
एससीओ में एंट्री ब्लॉक होने से अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव (Ilham Aliyev) नाखुश हैं। अलीयेव ने कहा कि अज़रबैजान के पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते होने की वजह से भारत बदला ले रहा है। हालांकि अलीयेव ने यह भी साफ कर दिया कि भारत के रुख के बावजूद उनका देश पाकिस्तान के साथ मज़बूत रिश्ते को प्राथमिकता देता है।