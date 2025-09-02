अज़रबैजान ने भारत पर लगाया आरोप – “पाकिस्तान से हमारे रिश्ते का लिया जा रहा बदला”

चीन (China) के तिआंजिन (Tianjin) में दो दिवसीय एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) 2025 का समापन हो चुका है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) समेत सभी सदस्य देशों के लीडर्स मौजूद रहे। दुनिया के कई देश एससीओ का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिनमें अज़रबैजान (Azerbaijan) भी शामिल है। लेकिन एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है जिससे अज़रबैजान हैरान हो गया है।