बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, 2025 में होगी हैरान करने वाली घटना

यह रहस्यमयी वस्तु 1.3 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसका आकार 10-20 किलोमीटर होने का अनुमान है, जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन जैसे एक बड़े शहर के बराबर है। चिली में स्थित एक दूरबीन की मदद से वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी वस्तु का पता लगाया है। यह रहस्यमयी वस्तु क्या है यह अभी पता नहीं चल पाया है। हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानन है कि यह एक एलियन अंतरिक्ष यान हो सकता है क्योंकि इसकी विशेषताएं असामान्य हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक क्षुद्रग्रह या धूमकेतु हो सकता है। रिपोर्ट की मानें तो यह रहस्यमयी चीज नवंबर 2025 में पृथ्वी के पास से गुजरेगी।