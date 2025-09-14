बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि उठाना पड़ेगा भारी नुकसान!

बाबा वेंगा (Baba Vanga) का नाम दुनियाभर में उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर हो गया है। अब तक बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियाँ पूरी तरह से सच साबित हुई है। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास, 2025 में म्यांमार में आए भूकंप और 2025 में दो देशों के बीच युद्ध जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पूरी तरह से सच साबित हुई थी। उनकी कुछ भविष्यवाणियाँ आंशिक रूप से भी सच साबित हुई हैं। ऐसे में जब भी बाबा वेंगा की कोई भविष्यवाणी सामने आती है, तो लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। अब बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है, जो अगले साल के लिए है।