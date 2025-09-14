बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणी, अगले साल होगा कुछ ऐसा कि उठाना पड़ेगा भारी नुकसान!

बाबा वेंगा (Baba Vanga) का नाम दुनियाभर में उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए मशहूर हो गया है। अब तक बाबा वेंगा की कुछ भविष्यवाणियाँ पूरी तरह से सच साबित हुई है। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले, चीन के विकास, 2025 में म्यांमार में आए भूकंप और 2025 में दो देशों के बीच युद्ध जैसी घटनाओं के बारे में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी पूरी तरह से सच साबित हुई थी। उनकी कुछ भविष्यवाणियाँ आंशिक रूप से भी सच साबित हुई हैं। ऐसे में जब भी बाबा वेंगा की कोई भविष्यवाणी सामने आती है, तो लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। अब बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है, जो अगले साल के लिए है।
अगले साल के लिए बाबा वेंगा की एक डरावनी भविष्यवाणी सामने आई है। बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणी के अनुसार अगले साल खतरनाक भूकंप, ज्वालामुखियों के फटने और मौसम के भीषण रूप लेने के मामले सामने आएंगे। इस तरह के मामले दुनिया में कई जगह देखने को मिलेंगे, जिससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है।
बाबा वेंगा का नाम सुनकर लगता है कि वह एक पुरुष थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा वेंगा एक महिला थी। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। बाबा वेंगा ने अपनी आँखों की रोशनी 12 साल की उम्र में ही गंवा दी थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनकी मौत हो गई थी।