बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी हुई सच, मच गई तबाही

बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2026 में तबाही मचेगी और ऐसा ही हो रहा है। ईरान-अमेरिका और इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) की वजह से मिडिल ईस्ट में तबाही मच रही है। इस युद्ध की वजह से सिर्फ जान का ही नहीं, बल्कि माल का भी नुकसान हो रहा है। इस युद्ध की वजह से मिडिल ईस्ट में 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं लेबनान (Lebanon) में इज़रायली हमलों में भी 1,300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हज़ारों लोग इस युद्ध की वजह से घायल हुए हैं। ईरान, इज़रायल, लेबनान और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमलों की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दुनियाभर में तेल-गैस की सप्लाई भी बाधित हुई है, जिससे संकट खड़ा हो गया है। अभी भी यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है और जब तक यह जारी रहेगा, तबाही का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। गौरतलब है कि बाबा वेंगा ने 2026 में मिडिल ईस्ट में युद्ध (Middle East War) की भी भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी भी सच हो गई है।