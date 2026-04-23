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बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, होगा कुछ ऐसा कि लोगों की हो जाएगी हालत खराब

Baba Vanga Heat Wave Prediction: बाबा वेंगा की 2026 की गर्मी से जुड़ी कथित भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, जिसमें भीषण गर्मी और जल संकट का दावा किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है।

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भारत

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Devika Chatraj

Apr 23, 2026

बाबा वेंगा

Baba Vanga Predictions: बुल्गारिया की जानी-मानी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा अपनी कई कथित भविष्यवाणियों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर उनका नाम सुर्खियों में है, क्योंकि 2026 की गर्मी को लेकर उनकी एक भविष्यवाणी वायरल हो रही है। इस भविष्यवाणी में दावा किया जा रहा है कि साल 2026 में दुनिया को अत्यधिक गर्मी, हीटवेव, सूखा और जल संकट जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

2026 की गर्मी को लेकर क्या है दावा?

सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा वेंगा से जुड़ी कथित भविष्यवाणियों में कहा गया है कि 2026 में भीषण गर्मी पड़ सकती है, कई क्षेत्रों में लंबे समय तक हीटवेव चल सकती है, पानी की कमी और सूखे जैसी स्थिति बन सकती है, प्राकृतिक असंतुलन बढ़ सकता है हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि बाबा वेंगा की अधिकांश भविष्यवाणियों के कोई ठोस ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं हैं।

क्या AC और कूलर भी हो सकते हैं बेअसर?

तेज गर्मी के दौरान अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या कूलिंग सिस्टम फेल हो सकते हैं। सच्चाई यह है कि AC और कूलर पूरी तरह फेल नहीं होते, लेकिन अत्यधिक तापमान और ज्यादा गर्मी की स्थिति में उनकी कूलिंग क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा, जब बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है तो सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि सभी AC या कूलर पूरी तरह फेल हो जाएंगे, बल्कि वे सामान्य से कम प्रभावी हो सकते हैं।

क्या कहता है मौसम विज्ञान?

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का औसत तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में हीटवेव की घटनाएं पहले से अधिक बार और अधिक तीव्रता के साथ देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ रहा है। मौसम के पैटर्न भी पहले की तुलना में अधिक अस्थिर हो गए हैं और अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में गर्मी और अधिक बढ़ सकती है तथा इसके प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं।

क्या 2026 सच में खतरनाक होगा?

यह कहना सही नहीं होगा कि वर्ष 2026 निश्चित रूप से खतरनाक होगा, क्योंकि मौसम कई प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है और हर साल परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं। हालांकि, यह जरूर कहा जा सकता है कि बढ़ती गर्मी के रुझान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविक और गंभीर समस्या बन चुका है, जिसका प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा है। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में सावधानी बरतना और पहले से तैयारी करना हमेशा आवश्यक होता है, ताकि संभावित असर को कम किया जा सके।

कौन है बाबा वेंगा?

बाबा वेंगा का नाम तो कई लोगों को पता है, पर कई लोग शायद यह नहीं जानते कि वह पुरुष नहीं, बल्कि एक महिला थीं। बाबा सुनकर लोगों को लगता है कि वह एक पुरुष थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा वेंगा का असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।

नोट: इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, फिर भी लोग इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देख रहे हैं।

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Published on:

23 Apr 2026 01:04 pm

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