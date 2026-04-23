बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, होगा कुछ ऐसा कि लोगों की हो जाएगी हालत खराब

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का औसत तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जिससे कई क्षेत्रों में हीटवेव की घटनाएं पहले से अधिक बार और अधिक तीव्रता के साथ देखने को मिल रही हैं। इसके साथ ही ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर असर पड़ रहा है। मौसम के पैटर्न भी पहले की तुलना में अधिक अस्थिर हो गए हैं और अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में गर्मी और अधिक बढ़ सकती है तथा इसके प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं।