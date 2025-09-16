जापानी बाबा वेंगा की सटीक भविष्यवाणियां: कोरोना, भूकंप और सुनामी समेत कई घटनाएं हो चुकी हैं सच

बाबा वेंगा की डरावनी भविष्यवाणियों के बारे में तो हम सभी जानते है। लेकिन क्या आप जानते है कि दुनिया में एक और ऐसी महिला है जिसकी कई डरावनी भविष्यवाणियां भी बाबा वेंगा की तरह ही सच हुई है। इस महिला का नाम रियो तात्सुकी है और इन्हें जापान की बाबा वेंगा कहा जाता है। बता दे कि जापानी बाबा वेंगा ने 2025 में जापान में आई सुनामी को लेकर भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी और वह सच भी साबित हुई। आइए जानते है कि 2025 की सुनामी के अलावा रियो तात्सुकी की अब तक कौनसी भविष्यवाणियां सच हुई है और भविष्य को लेकर उन्होंने क्या खतरनाक भविष्यवाणी की है।
2011 में जापान में आए भूकंप की भविष्यवाणी तात्सुकी की उन कुछ डरावनी भविष्यवाणियों में से एक है, जो सच हुई है। तात्सुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली ग्राफिक कॉमिक (मंगा) 'द फ्यूचर आई सॉ' या 'वाताशी गा मीता मिराई' (मैंने जो भविष्य देखा ) में यह भविष्यवाणियां लिखी हुई है। लेकिन जब यह भूकंप आया उस समय मंगा इतनी मशहूर नहीं थी। 2020 में यह किताब चर्चा में आई थी और तभी इस बात का खुलासा हुआ था कि 1999 में लिखी गई इस किताब में सालों पहले ही 2011 में जापान में आने वाले भूकंप की जानकारी दे दी गई थी। जापानी भूकंप को लेकर मंगा में लिखा था कि, मैंने एक बड़ी आपदा का सपना देखा था। जापानी द्वीपसमूह के दक्षिण में प्रशांत महासागर का पानी बढ़ जाएगा।
तात्सुकी ने दशकों पहले मंगा में 2020 में आई कोरोना महामारी की चेतावनी दे दी थी। उनकी किताब में बताया गया था कि 2020 में एक वायरस वैश्विक तबाही मचाएगा। किताब की एक लाइन के अनुसार, 2020 के आसपास, एक अज्ञात वायरस प्रकट होगा, जो की 2021 अप्रैल में अपने चरम पर पहुंचेगा। तात्सुकी की यह डरावनी भविष्यवाणी सच हुई और मार्च 2020 में कोरोना महामारी पूरी दुनिया में फैल गई। इस महामारी के चलते लाखों मौते हुई और देशों को काफी आर्थिक नुकसान भी हुआ।
रॉक बैंड क्वीन के प्रमुख गायक, फ्रेडी मर्करी की मृत्यु की चेतावनी भी तात्सुकी ने सालों पहले ही कर दी थी। 1999 में लिखी गई मंगा से बहुत साल पहले ही तात्सुकी ने मर्करी की मृत्यु का सपना देखा था। उन्होंने 24 नवंबर, 1976 को सपने में मर्करी को मरते हुए देखा था और उसके ठीक 15 साल बाद 24 नवंबर, 1991 को मर्करी की मृत्यु हो गई थी। इसके साथ ही 29 नवंबर, 1986 को भी तात्सुकी को एक अन्य सपना आया था जिसमें उन्होंने देखा था कि बैंड के अन्य सदस्य एक अज्ञात व्यक्ति की मूर्ति के साथ खड़े है।
तात्सुकी ने मंगा में 20वीं सदी में जापान में आए दूसरे सबसे खतरनाक भूकंप महान हानशिन भूकंप की चेतावनी दे दी थी। इसे कोबे भूकंप भी कहा जाता है। 17 जनवरी, 1995 को ह्योगो प्रान्त के दक्षिणी भाग में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इस दौरान धरती में लगभग 20 सेकंड तक कंपन रहा था इसकी चपेट में आने से 5,000 लोगों की मौत हो गई थी। तात्सुकी को इस विनाशकारी भूकंप का एक सपना आया था।
इस साल के लिए तात्सुकी ने एक भयंकत सुनामी की भविष्यवाणी की थी जो सच हो चुकी है। तात्सुकी की किताब मंगा में लिखा था कि 2025 में जापान को एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। तात्सुकी के सपने के अनुसार, इस साल 5 जुलाई को जापान में एक भयंकर सुनामी आनी थी और वास्तव में भी ऐसा ही हुआ। 5 जुलाई को तो नहीं, लेकिन उसके 25 दिन बाद 30 जुलाई को सुनामी आई। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आने के चलते आसपास के इलाकों में कई आफ्टरशॉक्स आए और रूस, जापान और अमेरिका में कुछ जगह सुनामी आ गई।
जापानी बाबा वेंगा ने 2020 की कोरोना महामारी को लेकर पहले ही चेतावनी दे दी थी और असल में भी वैसा ही हुआ। तात्सुकी की भविष्यवाणी के अनुसार, 2020 में पूरी दुनिया में महामारी का प्रकोप देखने को मिला। लेकिन इस महामारी को लेकर तात्सुकी की भविष्यवाणी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। क्योंकि जहां मंगा में तात्सुकी ने 2020 में वायरल से फैलने वाली महामारी का जिक्र किया था वहीं उन्होंने यह भी कहा था कि यह वायरस एक बार गायब हो जाएगा लेकिन लगभग 10 साल बाद यह फिर से वापस लौट आएगा। ऐसे में अगर तात्सुकी की यह भविष्यवाणी भी सच होती है तो पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना अगले पांच सालों में फिर से लौट सकता है।