जापानी बाबा वेंगा की सटीक भविष्यवाणियां: कोरोना, भूकंप और सुनामी समेत कई घटनाएं हो चुकी हैं सच

2011 में जापान में आए भूकंप की भविष्यवाणी तात्सुकी की उन कुछ डरावनी भविष्यवाणियों में से एक है, जो सच हुई है। तात्सुकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली ग्राफिक कॉमिक (मंगा) 'द फ्यूचर आई सॉ' या 'वाताशी गा मीता मिराई' (मैंने जो भविष्य देखा ) में यह भविष्यवाणियां लिखी हुई है। लेकिन जब यह भूकंप आया उस समय मंगा इतनी मशहूर नहीं थी। 2020 में यह किताब चर्चा में आई थी और तभी इस बात का खुलासा हुआ था कि 1999 में लिखी गई इस किताब में सालों पहले ही 2011 में जापान में आने वाले भूकंप की जानकारी दे दी गई थी। जापानी भूकंप को लेकर मंगा में लिखा था कि, मैंने एक बड़ी आपदा का सपना देखा था। जापानी द्वीपसमूह के दक्षिण में प्रशांत महासागर का पानी बढ़ जाएगा।