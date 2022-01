पाकिस्तान में चीन का काल बन रहे बलूच विद्रोही, बनाई अपनी नई 'सेना'

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बलूचों की सेना ने एक बड़ा बम विस्फोट किया था। दिनों दिन बलूचों की सेना मौजबूत होती जा रही है जिससे चीन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है।

बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन की नाक में दम कर रखा है। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने मिलकर एक नई सेना का भी गठन किया है जिसका नाम ‘बलोच नेशनलिस्ट आर्मी’ (बीएनए) रखा है। ये सेना शहर से लेकर कबायली इलाकों तक पाकिस्तान को परेशान करने का एक अवसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में इस सेना ने ईरान से लगने वाली सीमा पर 10 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बलूचों की सेना ने एक बड़ा बम विस्फोट किया था। दिनों दिन बलूचों की सेना मौजबूत होती जा रही है जिससे चीन की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है।

