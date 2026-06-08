बलूचिस्तान में पाक सेना पर हमले तेज, बलूच उग्रवादियों ने कई पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए

एक अन्य बलोच संगठन बलोच राजी आजोई संगर (BRAS) ने खुजदार जिले के जेहरी क्षेत्र में सैन्य बलों को निशाना बनाने का दावा किया। संगठन के अनुसार उसके लड़ाकों ने बालबाल इलाके में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें आठ सैनिक मारे गए और एक सैन्य वाहन नष्ट हो गया। BRAS प्रवक्ता बलोच खान ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने बाद में टैंक और बख्तरबंद वाहनों के साथ दोबारा आगे बढने की कोशिश की, लेकिन संगठन के लड़ाकों ने दूसरा हमला कर और नुकसान पहुंचाया। संगठन का दावा है कि हमले के बाद पाकिस्तानी बलों को पीछे हटना पडा।