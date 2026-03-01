20 साल पहले बांगलदेश में सरकार गिराने का मामला, नए PM रहमान ने पूर्व सैन्य अफसर को अब कराया गिरफ्तार

जब से बांग्लादेश में प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार बनी है, तब से देश में एक के बाद एक पूर्व सैन्य अफसर गिरफ्तार हो रहे हैं। हर गिरफ्तारी के साथ 2007-08 के उस दौर की परतें खुलती जा रही हैं जब देश में फौजी हुकूमत का बोलबाला था।