बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर यूनुस सरकार का बड़ा एक्शन

Ban on Awami League in Bangladesh: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की पार्टी अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध (Ban on Awami League) लगा दिया है। यह निर्णय हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच और राष्ट्रीय एकता की मांग के बाद लिया गया है। ध्यान रहे कि नोबेल विजेता मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) बांग्लादेश की अंतरिम सरकार (Bangladesh interim government) का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीतिक सुधार और सच्चाई-सुलह आयोग की स्थापना करने की घोषणा की है।