बांग्लादेश से बड़ी खबर, पद्मा नदी में गिरी बस, 23 लोगों की मौत

ढाका ट्रिब्यून के अनुसार, रेस्क्यू शिप 'हमजा' ने छह घंटे के प्रयास के बाद डूबी हुई बस को नदी से बाहर निकाला। रात करीब 11:15 बजे वाहन का कुछ हिस्सा दिखाई देने लगा और 11:30 बजे तक क्रेन के माध्यम से पूरी बस को बाहर निकाल लिया गया। एक जीवित बचे व्यक्ति ने बताया कि वह तैरकर किनारे तक पहुंचने में सफल रहा, लेकिन इस दौरान उसने अपनी पत्नी और बच्चे को पानी में गायब होते देखा। राजबारी के कालूखाली उपज़िला से बस में सवार अब्दुल अजीजुल ने भी बताया कि वह तैरकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चा अभी भी लापता हैं।